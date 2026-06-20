Trump vuelve a atacar a Meloni y declara que ya no hay amistad entre ambos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. - Europa Press/Contacto/Marco Cordone

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar este sábado a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en un nuevo episodio de la crisis personal abierta esta semana entre ambos mandatarios, antiguos aliados.

La situación se desató el viernes en torno a la publicación de una fotografía de los dos juntos durante la cumbre del G7 en Évian (Francia). Trump aseguró que Meloni le había "suplicado" hacerse la foto y la primera ministra tildó al presidente estadounidense de mentiroso. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, suspendió un viaje a Estados Unidos tras denunciar las "ofensivas" palabras del mandatario norteamericano.

Ofensa que ha repetido Trump este sábado en redes sociales y asegurado que Meloni le pidió "repetidamente" una foto juntos porque "su popularidad en Italia es baja, posiblemente porque rechazó la ayuda de Estados Unidos, un país que realmente ama y protege a Italia, para impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear".

Trump no ha olvidado que Italia se distanció de la guerra de Irán. Tras lamentar que Meloni "ni siquiera permitió que Estados Unidos usara sus pistas de aterrizaje" durante el conflicto, "lo que supuso un gran inconveniente logístico", Trump ha insistido una vez en que Estados Unidos ha salido victorioso de las hostilidades y asegurado que la primera ministra, ahora, ha perdido toda oportunidad para restaurar la amistad entre ambos.

"Tras la victoria militar de Estados Unidos sobre Irán, quiere volver a ser nuestra amiga para mejorar su imagen. ¡No, gracias!", ha zanjado Trump.