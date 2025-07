Trump vuelve a sugerir la deportación de ciudadanos estadounidenses: "Quizá ese sea el próximo trabajo"

Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de deportar a personas nacidas en el país, durante su vista este martes al polémico centro de detención levantado en medio de los Everglades, en Florida, que ha sido bautizado como el 'Alcatraz de los Caimanes', por la fauna que lo rodea.

"Creo que también deberíamos sacarlos de aquí, si quieren saber la verdad, quizá ese sea el próximo trabajo que hagamos juntos", ha dicho durante su visita a unas instalaciones sobre las que ha bromeado poco antes de salir desde la Casa Blanca. "Les vamos a enseñar a huir de un caimán. No corran en línea recta", se ha mofado.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos comenta la posibilidad de expulsar a Estados Unidos aquellos que han nacido en el país, pero tienen su origen más inmediato en otros países e incluso también ha propuesto terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, que viene reflejado en la Constitución.

Trump ha vuelto a criticar la supuesta "política de puertas abiertas" de la administración Biden y ha afirmado que su Gobierno está siendo "obligado" a actuar como lo están haciendo para mantener el orden y la seguridad en Estados Unidos, volviendo así a relacionar crimen con inmigración.

"Teníamos cuando me fui, una frontera muy poderosa. No tuvimos ningún problema. La abrió el primer día. Simplemente abrió la frontera. La gente no podía creerlo", ha dicho Trump, afirmando que millones de personas procedentes de cárceles de todo el mundo entraron en Estados Unidos durante los años de gobierno de Joe Biden.

Así, ha asegurado que estas nuevas instalaciones albergarán "algunos de los migrantes más peligrosos, algunas de las personas más crueles del planeta" y ha vuelto a bromear sobre los alrededores del centro. "No es un lugar al que quiera ir uno de excursión", ha ironizado.

Las autoridades apuntan que el 'Alcatraz de los Caimanes' --rodeado por amplios pantanos y ciénagas-- tiene capacidad para 3.000 personas y estará custodiado por unos 400 agentes de seguridad, además de estar equipado con más de 200 cámaras de seguridad y perimetrado por más 8.500 metros de alambre de espino.

Por otro lado, Trump ha anunciado una serie de medidas para contentar al sector agrícola que ha venido protestando por las redadas masivas que han provocado el arresto de centenares de trabajadores del campo y ha explicado que serán responsables de estas personas que emplean en sus instalaciones.

"Les daremos responsabilidades sobre la gente. Y tendremos un sistema para registrarlos para que no tengan que irse. Pueden estar aquí legalmente, pagar impuestos y todo. No obtienen la ciudadanía, pero sí otras cosas", ha contado.