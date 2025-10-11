Trump y Zelenski tratan la situación en Ucrania bajo la amenaza rusa sobre la entrega de misiles Tomahawk

Archivo - Donald Trump y Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

El presidente ucraniano felicita a Trump por su "logro excepcional" al conseguir el alto el fuego en Gaza

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, han tratado este sábado en conversación telefónica la situación de la guerra con Rusia con la defensa aérea ucraniana como tema principal de la conversación, si bien la Presidencia ucraniana no ha confirmado si en este aspecto entra la discutida entrega de misiles norteamericanos Tomahawk, una circunstancia que el presidente ruso, Vladimir Putin, vería como intolerable.

La Presidencia de Ucrania se limita a informar en su relato de la conversación que Zelenski "ha informado a Trump sobre los ataques rusos a la infraestructura energética y expresó su agradecimiento por su disposición a apoyar a Ucrania".

Zelenski ha aprovechado para felicitar a Trump por su "logro excepcional" a la hora de negociar un alto el fuego en Gaza que comprende un intercambio definitivo de rehenes israelíes por palestinos encarcelados en Israel.

"Si se logra detener la guerra en esa región, sin duda también se podrán detener otras guerras, incluida la guerra con Rusia", según la nota de Presidencia.

Por último, ambos líderes han analizado "las oportunidades para mejorar la seguridad mediante el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania y los acuerdos que se están preparando para garantizarlo", sin dar más detalles.

Por último, Zelenski ha enfatizado una vez más que "Rusia debe estar dispuesta a participar en una verdadera diplomacia, y que esto se puede lograr mediante la fuerza".

Poco después, el presidente de Ucrania ha mantenido otra conversación con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

"Compartimos detalles de nuestros contactos con el presidente Trump. Le informé sobre la situación en el campo de batalla y los atroces ataques de Rusia contra nuestra infraestructura energética y nuestra población", ha explicado el propio Zelenski en su cuenta de la red social X.