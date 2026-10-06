Los tuaregs de Malí se retiran de su bastión en Kidal tras denunciar violencia extrema de la ofensiva del Ejército

Archivo - Imagen de archivo de un tuareg en el norte de Malí- Nicolas Remene / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los combatientes tuaregs del Frente para la Liberación del Azawad (FLA) han anunciado su retirada de su bastión estratégico de Kidal, en el norte del país, tras denunciar la violencia "desproporcionada" que está ejerciendo la ofensiva combinada del Ejército maliense y los mercenarios rusos del Africa Corps y "los riesgos crecientes que pesan sobre las escasas poblaciones civiles todavía presentes en la ciudad".

La ciudad de Kidal ha cambiado de manos durante los últimos años dentro del violentísimo escenario que es el norte del país. El FLA se hizo con el control de la localidad en las postrimerías de la gran ofensiva que lanzaron en abril (junto a los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, el JNIM, vinculados a Al Qaeda) e hizo tambalearse a la junta militar que gobierna el país. Hasta ese momento, el Ejército maliense controlaba Kidal tras recuperar la ciudad en 2023 tras una década bajo la égida de los tuaregs.

Las FLA, en un comunicado publicado en redes sociales, condenan en particular el "uso desproporcionado" de bombardeos que "han destruido la mayor parte de la infraestructura pública y civil y están poniendo en peligro vidas humanas inocentes, blanco sistemático del régimen de Bamako". La medida, añaden "tiene carácter temporal" y está destinada también a "preservar intactas sus capacidades humanas y logísticas".

"Esta retirada metódica de la zona se produjo sin que aún se hubiera enfrentado ningún combate directo entre sus fuerzas y el enemigo", añaden los tuaregs antes de avisar que "su lucha continuará con constancia y determinación".

En un comunicado difundido al mediodía del martes, el Estado Mayor malienses afirmó por primera vez haber "participado en operaciones aéreas y terrestres a gran escala en la región de Kidal" con sus "socios rusos" con el fin de "neutralizar a los grupos terroristas armados", "destruir sus santuarios " y "restablecer de forma sostenible la seguridad de la población" y su "libertad de movimiento".

El último comunicado al respecto del Ejército maliense, también publicado en redes sociales, confirma nuevos ataques en las últimas horas contra posiciones del FLA que fueron "desalojadas con éxito".