Turkmenistán anuncia el envío de ayuda humanitaria a Irán

Archivo - El presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov - Europa Press/Contacto/Ding Haitao - Archivo

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov, ha firmado una orden para el envío de ayuda humanitaria a Irán destinada a menores de edad que necesiten asistencia.

El envío será gestionado por la Fundación Caritativa de Ayuda a Menores Necesitados Gurbanguli Berdimuhamedov "en el marco de la tradicional política de apoyo humanitario y refuerzo de las relaciones de buena vecindad entre los dos países", ha señalado la Presidencia de Turkmenistán.

El envío incluye medicamentos, suministros médicos y otros bienes destinados a la población y al sistema sanitario del país vecino.

"La decisión de enviar ayuda humanitaria ha sido tomada con el espíritu de la tradicional amistad, hermandad y apoyo mútuo del pueblo turkmeno", ha resaltado.

También Azerbaiyán ha enviado ayuda humanitaria a Irán a través del paso fronterizo de Astara la semana pasada, según informó la agencia de noticias oficial, Qazinform. En concreto remitió unas 30 toneladas de alimentos y suministros médicos.