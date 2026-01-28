Turquía advierte del "error" que sería un nuevo ataque a Irán ante nuevas amenazas de EEUU

Archivo - El ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, en un reciente viaje a Irán. - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha advertido este miércoles del "error" que sería un nuevo ataque contra Irán, en referencia a las nuevas amenazas de Estados Unidos, que ha desplegado medios navales en la zona de Oriente Próximo en plena escalada de las tensiones.

"Es un error volver a iniciar la guerra", ha asegurado Fidan en una entrevista a la cadena qatarí Al Jazeera en la que pide que Washington y Teherán resuelvan por la vía diplomática y de forma gradual la escalada de tensiones.

En un mensaje a Estados Unidos, el titular de Exteriores turco ha insistido en que Irán "está dispuesto a volver a negociar el expediente nuclear", por lo que sugerido a Washington que aborde "uno por uno" los temas que le separan de Teherán.

"Mi consejo a los amigos estadounidenses es siempre el mismo: cierren los expedientes con Irán uno por uno. Empiecen por el nuclear, ciérrenlo y luego pasen a los demás", ha asegurado, apuntando que presentar la relación "como un paquete" es difícil de gestionar para Irán.

"Es muy difícil para nuestros amigos iraníes digerirlo, procesarlo realmente y superarlo. Y, a veces, puede parecerles humillante", ha explicado, insistiendo en encontrar un "lugar" idóneo para Teherán en el orden regional en Oriente Próximo, toda vez Irán tiene que generar "confianza en la región".

Según ha argumentado Fidan, Irán tiene que "prestar atención a cómo los perciben los países de la región". "Ellos no se van a ir a ninguna parte, nosotros no nos vamos a ir a ninguna parte", ha ahondado el titular de Exteriores turco, subrayando la necesidad de elevar la cooperación regional.

Todo esto en un momento en el que Estados Unidos está reforzando su presencia militar en la región y amenaza con una intervención contra la República Islámica, tras las protestas ciudadanas que se saldaron con al menos 3.100 muertos según el balance oficial de las autoridades iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que "hay otra hermosa Armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo", apenas un día después de que el Ejército estadounidense anunciara el despliegue del portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo.

Washington está presionando a Teherán para llegar a un acuerdo, del que no se conoce el contenido, amenazando con volver a recurrir al poder duro después de los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares en Irán el pasado mes de junio.