Turquía advierte de que el expansionismo de Israel en Oriente Próximo puede derivar en una crisis global

Archivo - Hakan Fidan, ministro de Exteriores de Turquía. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha afirmado que el expansionismo de Israel en Oriente Próximo dan cuenta de que no está interesado en una resolución pacífica para Palestina y si la comunidad internacional no toma medidas diplomáticas contundentes, la crisis pasará de regional a global.

En estos términos se ha expresado el jefe de la diplomacia turca en una entrevista para la cadena de su país TRT, en la que ha incidido en que Israel se empecina en promover sus políticas "ilegales" en los foros internacionales.

En ese sentido, ha remarcado que tanto Egipto como Turquía, que ejercen como mediadores, han observado que Israel viene adoptando desde hace tiempo una postura "ilegal e indisciplinada" hacia el plan de paz propuesto por Estados Unidos para la Franja de Gaza, a diferencia de Hamás que ha cumplido ya muchos de los compromisos.

Fidan ha explicado que cada vez que se logra un avance, Israel arguye nuevos pretextos para continuar con sus ataques sobre la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 73.380 personas desde el pasado 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha subrayado que a pesar del resto de crisis en la región, como la guerra entre Estados Unidos e Irán en el Golfo, o las repercusiones de las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, es necesario no levantar la mirada de lo que está pasando en los territorios palestinos.

"Si nos centramos demasiado en un solo tema, Israel tendrá más capacidad para llevar a cabo sus prácticas en Gaza, la mezquita de Al Aqsa, Jerusalén y Cisjordania", ha apuntado el ministro turco de Exteriores.

Fidan ha participado este miércoles en una reunión sobre Jerusalén en la capital de Jordania, Amán, con la presencia de una veintena de ministros de Exteriores de países árabes. Asimismo se ha reunido al margen con sus pares de Arabia Saudí, Egipto y Pakistán, encargados de mediar en la guerra de Oriente Próximo.