Turquía anuncia el despliegue por parte de la OTAN de otro sistema Patriot en la provincia de Adana

Archivo - Imagen de archivo de un sistema Patriot, similar al desplegado por la OTAN en Turquía. - Bernd Wüstneck/dpa - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha anunciado este miércoles que la OTAN desplegará otro sistema de defensa aérea Patriot en la provincia de Adana (sur), donde se encuentra la base aérea de Incirlik y donde tropas españolas ya operan una de estas baterías presentes en la zona, tras la interceptación de al menos tres misiles supuestamente disparados desde Irán durante las últimas semanas.

"Además de las medidas adoptadas a nivel nacional para garantizar la seguridad de nuestro espacio aéreo y nuestros ciudadanos, otro sistema Patriot, comisionado por el Mando Aéreo Aliado en Ramstein, Alemania, está siendo desplegado en Adana", ha informado el portavoz del Ministerio de Defensa turco, Zeki Akturk.

Así, ha subrayado que este sistema "se suma al existente sistema español Patriot ya ubicado allí", según ha recogido el diario turco 'Hurriyet'. Ankara ya anunció el 10 de marzo el despliegue de una batería del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot en la provincia de Malatya (sureste), como parte de las medidas de la OTAN para "apoyar la protección del espacio aéreo".

Las autoridades turcas han asegurado que sistemas de la OTAN ha interceptado al menos tres misiles lanzados contra el país desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región, incluidas bases militares.