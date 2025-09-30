Turquía, Arabia Saudí, Qatar y otros cinco países musulmanes aplauden el plan para Gaza anunciado por Trump

Varios alestinos observan la destrucción causada por un ataque aéreo israelí contra el Banco de Palestina en la Franja de Gaza, que quedó completamente destruido, mientras que otras estructuras cercanas resultaron dañadas. - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Ministerios de Exteriores de hasta ocho países musulmanes, incluidos Turquía, Arabia Saudí, Qatar y Egipto, han publicado este lunes un comunicado conjunto aplaudiendo el plan de paz para la Franja de Gaza anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando que la propuesta aborde la reconstrucción del enclave y que evite "el desplazamiento del pueblo palestino".

"Los ministros acogen con satisfacción el anuncio del presidente Trump sobre su propuesta para poner fin a la guerra, reconstruir Gaza, evitar el desplazamiento del pueblo palestino y promover una paz integral, así como su anuncio de que no permitirá la anexión de Cisjordania", reza el comunicado conjunto emitido por los servicios diplomáticos de Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Turquía, Pakistán e Indonesia.

Asimismo, han agradecido al inquilino de la Casa Blanca "sus sinceros esfuerzos por poner fin a la guerra en Gaza", mostrando su "confianza" en él y destacando "la importancia de la colaboración con Estados Unidos para garantizar la paz en la región", una empresa con la que han mostrado su "compromiso conjunto de colaborar".

De este modo, los jefes diplomáticos de los citados ocho países han subrayado como parte de la propuesta "la entrega sin restricciones de ayuda humanitaria suficiente a Gaza, sin desplazamiento de los palestinos, la liberación de los rehenes, un mecanismo de seguridad que garantice la seguridad de todas las partes, la retirada total de Israel (y) la reconstrucción de Gaza".

Además, han defendido "la creación de un camino hacia una paz justa sobre la base de la solución de dos Estados, en virtud de la cual Gaza se integre plenamente con Cisjordania en un Estado palestino de conformidad con el Derecho Internacional, como clave para lograr la estabilidad y la seguridad regionales".

El plan, propuesto por Trump en una rueda de prensa celebrada junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desde la Casa Blanca, prevé un órgano de gobierno provisional denominado 'Junta de la Paz', presidido por el propio Trump y donde estarían también otros jefes de Estado y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La veintena de puntos que aglutina el proyecto incluye la formación y despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización (FIE), la desmilitarización de la Franja y la creación de "una zona económica especial" con "aranceles preferentes" y un "plan de desarrollo económico", entre otras medidas.