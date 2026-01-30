Turquía despliega a sus F-16 en Somalia para acelerar el ritmo de los ataques contra Al Shabaab

Archivo - Imagen de archivo de un F-16 del Ejército turco - Europa Press/Contacto/Tunahan Turhan - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Turquía ha enviado cazas F-16 y helicópteros de ataque a Somalia para intensificar los ataques contra militantes de Al-Shabaab y proteger sus crecientes intereses en el país del Cuerno de África.

Fuentes próximas han confirmado a la agencia Bloomberg una información avanzada por el portal de noticias Middle East Eye y qye hablaba del despliegue de tres aviones de combate F-16 en Mogadiscio el miércoles en medio de crecientes inversiones turcas en los sectores energético y espacial de Somalia .

La medida, según las fuentes de Bloomberg, busca reforzar las operaciones turcas con drones contra el grupo islamista, vinculado a Al Qaeda, que lleva dos décadas librando una insurgencia contra el gobierno de Mogadiscio.

La capital de Somalia alberga la mayor base militar turca en el extranjero, mientras que Ankara está construyendo un sitio cercano para probar misiles y cohetes espaciales. El Ministerio de Defensa turco declinó hacer comentarios, como tampoco lo ha hecho su homólogo somalí, Ahmed Moalim Fiqi.

Turquía ha atacado a Al Shabaab en los últimos meses en colaboración con Estados Unidos, que también está actuando contra los yihadistas (y rivales de Al Shabaab) de Estado Islámico en Somalia.

Esta semana, el gabinete somalí reemplazó al jefe del Ejército en un esfuerzo por revitalizar su lucha contra los milicianos. Ibrahim Mohamed Mohamud sustituye inmediatamente a Odowaa Yusuf Rageh, según informaron los medios estatales el jueves. Se espera que Mohamud intensifique los esfuerzos para recuperar el territorio controlado por Al Shabaab.

Turquía ha mantenido helicópteros y drones de combate en Somalia durante años y, cabe recordar, comenzó a entrenar a soldados somalíes en Mogadiscio en 2017.

Durante la última década, Ankara ha expandido enormemente su influencia a través de proyectos de defensa, energía e infraestructura. Turquía ha anunciado que pronto comenzará a extraer petróleo en las costas de Somalia.

El último despliegue militar de Turquía se produce tras la decisión de Somalia de poner fin a los acuerdos de seguridad y puertos con los Emiratos Árabes Unidos, que han estado fortaleciendo los lazos con la región separatista somalí de Somalilandia. Esa política ha frustrado a algunos de los aliados de los Emiratos Árabes Unidos en Oriente Medio, incluidos Arabia Saudita, Turquía y Egipto.