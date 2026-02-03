Turquía detiene a cerca de cien supuestos miembros de un partido marxista-leninista designado como terrorista

Archivo - Un camión de Policía de Turquía desplegado en Estambul (archivo) - Jason Dean/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han detenido este martes a cerca de un centenar de supuestos integrantes del Partido Comunista Marxista-Leninista (MLKP, según sus siglas en turco), fundado en 1994 y considerado por Ankara como un grupo terrorista.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha indicado en un comunicado publicado a través de sus redes sociales que un total de 96 personas han sido detenidas en estas operaciones, llevadas a cabo en 22 provincias, pero con su epicentro en la ciudad de Estambul.

Así, ha sostenido que estas personas presuntamente integran el "ala juvenil, de prensa y propaganda" del MLKP --ilegalizado por Ankara-- y "participaron en actos" en conmemoración del 30º aniversario de la fundación del grupo. "Se ha iniciado una investigación en su contra", ha manifestado.

"Nuestra lucha contra el terrorismo se fundamenta en un esfuerzo multidimensional que no se limita a las operaciones sobre el terreno de las fuerzas del orden, sino que abarca también la seguridad, la Inteligencia, la comunicación y la cooperación internacional", ha dicho Yerlikaya, quien ha prometido trabajar para "garantizar la paz y la estabilidad" en Turquía.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, la operación ha sido lanzada a raíz de unas labores de vigilancia desde febrero de 2025 sobre estructuras del partido, principalmente su ala juvenil y su oficina de prensa. Asimismo, han sido incautadas dos pistolas y tres rifles de caza.

El MLKP ha sido acusado de enviar desde 2012 a voluntarios a Siria para combatir en las filas de la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), principal elemento de las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS), así como al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), ahora sumido en un proceso de paz con Turquía.