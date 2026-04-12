Turquía doblará esfuerzos para que Netanyahu pague por sus crímenes y niega sus "falsas" acusaciones contra Erdogan

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Turquía ha aseverado este sábado que continuará sus esfuerzos para garantizar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "rinda cuentas por los crímenes que ha cometido" y ha desechado las acusaciones "infundadas" que el mandatario hebreo, al que ha descrito como "el Hitler de nuestro tiempo", ha vertido recientemente contra el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien ha afeado su tolerancia con el "régimen terrorista de Irán".

"El hecho de que nuestro presidente haya sido blanco de acusaciones infundadas, descaradas y falsas por parte de funcionarios israelíes es consecuencia del malestar provocado por las verdades que hemos expresado sistemáticamente en todas las plataformas", ha manifestado el Ministerio de Exteriores de Turquía en un comunicado publicado en redes, en el que ha atribuido además al primer ministro hebreo el objetivo de "socavar las negociaciones de paz en curso y continuar con sus políticas expansionistas en la región".

Ankara ha aludido brevemente el "intachable historial" criminal de Netanyahu y ha hecho hincapié en la orden de arresto --emitida por la Corte Penal Internacional-- que pesa sobre él "por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", señalando que en caso de no lograr perpetuar su visión y sus políticas en la región, "corre el riesgo de ser juzgado en su propio país y probablemente condenado a prisión".

A este respecto se ha pronunciado también el exlíder opositor Kemal Kilidaroglu, quien ha criticado la "intromisión" de Netanyahu "en la política interna de Turquía, en su voluntad nacional y en sus instituciones estatales", tildando este comportamiento de "insolencia absolutamente inaceptable".

"Es una contradicción reveladora que los representantes políticos del Gobierno israelí asesino intenten, mientras tratan de encubrir los ataques en Gaza, Líbano, Irán y varios puntos de la región que toman como blancos a niños, mujeres y civiles, dar lecciones a Turquía sobre democracia, derecho y política", ha sentenciado Kilidaroglu, rechazando "con la mayor firmeza" las declaraciones del Ejecutivo israelí sobre la vida política interna de Turquía.

En línea con lo expuesto anteriormente, el opositor turco ha manifestado su expectativa de que, "llegado el momento, rinda cuentas ante el derecho internacional y reciba la sanción de sus actos en el terreno jurídico".

"Estamos al tanto de todo tipo de provocaciones destinadas a enfrentar a Turquía con sus vecinos y, en particular, a exacerbar las tensiones regionales --con Irán a la cabeza-- para arrastrarnos a escenarios de guerra", ha concluido.

Estas denuncias llegan apenas unas horas después de que el propio Netanyahu dedicara unas líneas en sus redes sociales a ensalzar a las fuerzas políticas israelíes, sobre todo en contraposición con la realidad vivida en Turquía, país al que ha situado del lado iraní en el actual conflicto regional.

"Israel, bajo mi liderazgo, continuará luchando contra el régimen terrorista de Irán y sus aliados, a diferencia de Erdogan, que los tolera y masacró a sus propios ciudadanos kurdos", ha deplorado el mandatario hebreo en una escueta publicación en redes sociales.

Más tarde, el titular de Defensa israelí, Israel Katz, ha criticado que Erdogan no haya reaccionado a los misiles lanzados desde Irán hacia suelo turco, y que --en cambio-- "recurra al antisemitismo y al anuncio de juicios simbólicos en Turquía contra el liderazgo político y militar de Israel".

"Israel continuará defendiéndose con fuerza y determinación, mientras que a Erdogan le vendría mejor sentarse, quedarse en silencio y callar", ha concluido el parlamentario.