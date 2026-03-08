Turquía enviará seis cazas F-16 a Chipre del Norte este lunes

Archivo - Avión de combate F-16 de Turquía (archivo) - Europa Press/Contacto/Depo Photos - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turquía enviará seis aviones de combate F-16 a Chipre del Norte el lunes, en un despliegue vinculado directamente al incremento de la tensión en la región tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El director en funciones de la Autoridad de la Aviación Civil de Chipre del Norte, Askin Meseli, ha explicado que los seis aparatos llegarán el lunes "con fines de seguridad" y ha subrayado que no afectará a los vuelos civiles, según recoge el diario turcochipriota 'Kibris Postasi'.

Fuentes del Ministerio de Defensa informaron previamente al mismo diario que se estaba estudiando el envío de aviones F-16 a la isla "para garantizar la segurida de la República Turca de Chipre del Norte, la parte nororiental de la isla autoproclamada independiente, aunque solo reconocida como tal por Ankara.

"En vista de los recientes acontecimientos se están elaborando planes por fases para garantizar la seguridad de la República Turca de Chipre del Norte. El despliegue de aviones F-16 en la isla es una de las opciones que se está considerando", dijo la fuente.

El pasado lunes un dron impactó un dron de fabricación iraní en una de las bases militares británicas instaladas en Chipre. En respuesta, Grecia ha enviado cuatro F-16 a Pafos y posteriormente dos fragatas, incluida la 'Kiom'. Francia ha enviado la fragata 'Languedoc' y el portaaeronaves 'Charles de Gaulle'; Italia, la fragata 'Federico Martinego' y España, la 'Cristóbal Colón'.