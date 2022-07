Turquía inaugura el centro de coordinación de Estambul para la exportación de grano desde Ucrania

Archivo - Vista de la ciudad de Estambul - TOLGA ILDUN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han inaugurado este miércoles el centro de coordinación de Estambul para la exportación de grano desde Ucrania en el marco del acuerdo alcanzado por las autoridades rusas y ucranianas en plena invasión.

El ministro de Defensa turco, Hulusi Akar, ha indicado durante la ceremonia de apertura que el deber del centro "es proporcionar un transporte marítimo seguro de cereales y productos alimentarios similares para ser exportados desde Ucrania", según ha recogido la agencia de noticias Anatolia.

Akar ha señalado, además, que el centro contribuirá "significativamente" a superar la crisis alimentaria agudizada a raíz de la guerra en Ucrania y que afecta "al mundo entero", especialmente en lo referente al aumento de precios.

No obstante, ha advertido que "de no haber abordado esta situación, el hambre, la inseguridad y la migración" habrían aumentado. "El centro consta de cinco representantes, tanto militares como civiles, de Turquía, Rusia, Ucrania y la ONU. No habrá ningún elemento militar en el terreno", ha dicho.

Turquía, junto a Rusia Ucrania y la ONU firmaron a finales de la semana pasada un acuerdo para reabrir tres puertos ucranianos que habían estado bloqueados durante meses debido a la guerra iniciada por Rusia el pasado 24 de febrero.

El acuerdo salió adelante después de que las partes accedieran a un plan auspiciado por la ONU para formar un centro de coordinación en la ciudad de Estambul con el objetivo de llevar a cabo inspecciones conjuntas en las entradas y salidas de los puertos y garantizar la seguridad de las rutas.

En este sentido, está previsto que los barcos crucen el mar Negro hacia el estrecho del Bósforo, en Turquía, donde se encuentra el centro de coordinación conjunto. Dicho centro será el encargado de examinar los barcos que entren en Ucrania para garantizar que no lleven armas o material de combate.