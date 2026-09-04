Turquía "neutraliza" a un supuesto miembro de Estado Islámico en una operación en Estambul que deja un civil herido

Un miembro de la unidad de operaciones especiales de la Policía de Turquía en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Tunahan Turhan

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades turcas han anunciado que un presunto integrante de Estado Islámico de 21 años de edad que estaría preparando un atentado en el país ha sido "neutralizado" este jueves en la ciudad de Estambul, en el marco de una operación en la cual un civil ha resultado herido.

"Se ha llevado a cabo una operación en Sultanbeyli (distrito de Estambul) para detener a Berkan Ç. (21), sospechoso de estar vinculado a la organización terrorista armada Estado Islámico y de planear un atentado terrorista en nuestro país", ha anunciado la gobernación de Estambul en un comunicado.

De acuerdo con la información dada a conocer por la autoridad estambuliota, "al abrir fuego el sospechoso contra los agentes de Policía que intervenían, estos respondieron al fuego y neutralizaron a Berkan Ç.", resultando herido en el "incidente" un ciudadano.

Con relación a este caso sobre el cual ha sido abierta una investigación por la autoridad competente se ha pronunciado el gobernador de Estambul, Davut Gül, quien ha felicitado a los servicios de Inteligencia y a la Dirección General de Policía de Estambul por su "lucha con determinación contra las células terroristas que amenazan la paz" de la nación y "la seguridad del Estado".

Cabe recordar que a mediados del pasado mes de julio fueron arrestadas un total de 119 personas en una treintena de provincias del país, acusadas de presunta relación con Estado Islámico, según informó entonces el Ministerio del Interior en un comunicado.

Del mismo modo, dos semanas antes de la cumbre de la OTAN que fue llevada a cabo en el país, un individuo al que se vinculó con Estado Islámico murió en un tiroteo. Tras ello, fueron detenidas al menos 209 personas, presuntamente relacionadas con el citado grupo yihadista.