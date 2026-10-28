Turquía ofrece a Egipto un acuerdo marítimo para apaciguar la crisis territorial abierta con Libia

El portavoz del Ministerio de Defensa turco, el contraalmirante Zeki Ataturk, en rueda de prensa a 28 de octubre de 2026 - MINISTERIO DE DEFENSA DE TURQUÍA
MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno turco ha ofrecido a Egipto la posibilidad de firmar un acuerdo marítimo bilateral para relajar la crisis territorial abierta con la ratificación de un pacto de aguas territoriales entre Ankara y las dos autoridades paralelas de Libia, duramente criticado también por Grecia, Chipre y, en las últimas horas, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.
Para Atenas y El Cairo el acuerdo entre Egipto y Libia en el Mediterráneo oriental carece de validez alguna porque los dos países no tienen costas adyacentes ni opuestas, y perciben el pacto como un acto de injerencia turca en la delicada situación interna en el país norteafricano; una opinión rechazada por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se ha presentado desde el principio como un agente estabilizador.
Ahora, el portavoz del Ministerio de Defensa turco, el contraalmirante Zeki Ataturk, ha anunciado en un comunicado este miércoles que está "completamente preparado para firmar con Egipto un acuerdo sobre la delimitación de zonas jurisdiccionales marítimas" conforme a "sus intereses mutuos".
Es más, el Ministerio turco añade que Egipto debería firmar este acuerdo bilateral porque le resultaría mucho más beneficioso que hacerlo con Atenas, si se diera el caso. "Ganarían más de 15.000 kilómetros cuadrados más en relación a un potencial acuerdo con Grecia", ha explicado el portavoz en rueda de prensa.
Esta declaración ocurre menos de 24 horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores griego, George Gerapetritis, anunciara ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Bahréin y Emiratos Árabes Unidos han declarado su total respaldo al Gobierno griego frente a lo que todos describieron como "un acuerdo arbitrario".