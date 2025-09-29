Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la Flotilla tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Turquía han puesto este lunes en marcha una operación de rescate para evacuar a los tripulantes de un barco del movimiento Global Sumund Flotilla, que se dirigía a Gaza junto a decenas de embarcaciones, tras sufrir una fuga en el Mediterráneo.

El barco, que se encontraba en una zona cercana a Chipre, Egipto y la isla griega de Creta, había solicitado ayuda a lo largo de la mañana. El capitán había notificado que el motor sufría fallos y que había una fuga, por lo que estaba entrando agua en el compartimento.

La propia Flotilla ha indicado en un comunicado difundido a través de Instagram que la operación ha sido un éxito y se ha realizado "de forma suave", gracias a la coordinación con el Gobierno turco y la Media Luna Roja Turca.

Así, ha dado las gracias al Gobierno turco, que ha desempeñado "un papel fundamental a la hora de garantizar la evacuación segura de los participantes", al tiempo que ha matizado que estaba previsto que la embarcación, 'Johnny M', llegara a su destino en un plazo de unos cuatro días.

"El barco 'Johnny M' tenía una fuga en la sala de máquinas. La situación no podía ser resuelta en el mar, por lo que el barco se ha detenido dada la imposibilidad de continuar. Todos los tripulantes han sido evacuados de forma segura", recoge el texto. "Esto no va a provocar grandes retrasos en nuestra misión, que debería llegar a Gaza en cuatro días", ha apuntado.

Semih Fener, capitán del buque 'Alma', también de la Flotilla, ha colaborado en el proceso de evacuación, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Anatolia. En este sentido, ha descartado un "hundimiento" y ha reafirmado que se trata de un "problema técnico". "Hemos recogido a doce personas y las hemos trasladado a otros barcos. Cuatro volverán a casa", ha manifestado.

Para ello, ha sostenido, serán trasladadas a territorio turco, del que se desplazarán posteriormente. "Están agradecidos por el proceso de evacuación", ha dicho.