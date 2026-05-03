Tusk apuesta por el refuerzo del "vínculo transatlántico" en la cita de líderes europeos en Ereván

Archivo - Sede de la OTAN en Bruselas (archivo) - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Trusk, ha defendido la necesidad de reforzar el "vínculo transatlántico" y la OTAN aprovechando la cumbre de la Comunidad Política Europea, que reúne a líderes de toda Europa los días 3 y 4 de mayo en la capital armenia, Ereván.

"La Cumbre PEC de de hoy en Ereván debería enviar una clara señal de que los vínculos transatlánticos y la amistad europeo-estadounidense son nuestra responsabilidad común", ha planteado Tusk en un mensaje publicado en redes sociales.

Tusk ha subrayado que "no hay alternativa a ello". "Nos necesitamos a cada uno más que nunca. Nuestros aliados siempre podrán contar con Polonia", ha asegurado.

El propio Tusk advertía el sábado de la "desintegración" de la Alianza Atlántica. "La mayor amenaza para la comunidad transatlántica no es la de enemigos externos, sino la desintegración en marcha de nuestra alianza", ha advertido Tusk en un mensaje publicado en redes sociales. "Todos debemos hacer lo que sea necesario para revertir esta tendencia desastrosa", planteó.

Tusk reaccionaba así a la noticia de que Estados Unidos retiraría alrededor de 5.000 efectivos desplegados en Alemania el marco de una revisión más amplia de su presencia militar en Europa.

Esta será la octava reunión de la Comunidad Política Europea, que se celebra en Armenia bajo el lema 'Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa'. Los líderes, que se reunirán en un momento de profunda transformación geopolítica, debatirán cómo cooperar más estrechamente y coordinar acciones para fortalecer la resiliencia democrática, impulsar la conectividad y reforzar la seguridad económica y energética.

Además de los 27 Estados miembro de la Unión Europea, participan otros como Reino Unido, Turquía, Ucrania, Suiza, Islandia o Noruega. También acuden países candidatos a la adhesión de la UE como Albania, Montenegro, Georgia o Moldavia, además de algunos microestados como Andorra o San Marino.