Tusk avisa de que "no hay alternativa" a la cooperación con EEUU pero pide "previsibilidad"

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en un acto en Varsovia. - Europa Press/Contacto/Marcin Banaszkiewicz/Fotonew

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha avisado este lunes de que "no hay alternativa" a la cooperación con Estados Unidos, insistiendo en que hay que preservar la relación trasatlántica, aunque ha pedido "previsibilidad" en un momento en el que Varsovia aspira a acoger más tropas estadounidenses en el país, después de que Washington plantee reducir su presencia de Alemania.

"Desde la perspectiva polaca, la unidad transatlántica es garantía de la seguridad y la estabilidad del orden internacional. Por lo tanto, nuestra tarea es cultivar estas relaciones", ha señalado sobre el vínculo trasatlántico en un acto por la firma de un contrato militar para establecer un centro de servicio autorizado para los motores de los tanques M1 Abrams.

En este sentido, Tusk ha recalcado que la unidad transatlántica garantiza "el orden internacional que protege al planeta de los conflictos globales", insistiendo en que "no hay alternativa a la cooperación polaco-estadounidense y europeo-estadounidense".

En todo caso, ha reiterado que Varsovia espera de sus socios "respeto y previsibilidad". "Siempre esperaremos lo mismo que ofrecemos a nuestros aliados más cercanos", ha defendido, en un momento en el que Polonia espera recibir más claridad sobre los planes militares de Estados Unidos tras la polémica surgida por la reubicación de unas 4.000 tropas norteamaricanas procedentes de Alemania tras la retirada anunciada por el Pentágono de forma abrupta.

A este respecto, el viceministro de Defensa, Pawel Zalewski, ha asegurado en declaraciones a la emisora polaca TOK FM que el malentendido con Washington se trata como un "incidente" que el país espera clarificar esta semana, coincidiendo con una reunión del Comité Militar de la OTAN que reunirá en Bruselas a los jefes de Estado Mayor aliados.

"Todo el asunto con las tropas parece estar siendo tramitado por el Pentágono de manera repentina. Estoy sorprendido por esto, hasta este momento siempre hemos actuado de forma transparente e informándonos mutuamente sobre todas las acciones de manera continua", ha argumentado.