Tusk celebra el nuevo despliegue militar de EEUU en Polonia y agradece la "eficacia" del presidente Nawrocki

Imagen de un militar estadounidense - Europa Press/Contacto/Dave Decker

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha celebrado en redes sociales el despliegue definitivo de 5.000 militares estadounidenses en Polonia tras días de vaivén del presidente norteamericano, Donald Trump, y dedicado un agradecimiento particular a un tradicional rival político como es el jefe del Estado polaco, el presidente Karel Nawrocki, instrumental en la decisión final de Trump.

"La decisión del presidente Donald Trump sobre la presencia de tropas estadounidenses en Polonia es una buena noticia para Polonia y EEUU", ha publicado Tusk en redes sociales.

Trump ha asegurado que Nawrocki fue tan importante a la hora de adoptar una decisión final sobre el despliegue que acabó aprobándolo "en honor" del presidente polaco, un nacionalista que ha chocado en innumerables ocasiones con el europeísta primer ministro Tusk.

El jefe del Gobierno polaco, no obstante, ha terminado incluyendo a su rival en sus agradecimientos "a todos los involucrados en este asunto, al presidente Nawrocki, a los ministros, congresistas y amigos de Polonia" por "su eficacia y unidad de acción".