Tusk denuncia "otro incidente" con buques rusos en el Báltico: "Tenemos provocaciones cada semana"

COPENHAGUE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha denunciado este jueves un último "incidente" que, en esta ocasión, involucra a buques rusos cerca del puerto de Szczecin, uno de los más importantes del mar Báltico. "Tenemos provocaciones cada semana", ha dicho desde la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague.

"Tenemos nuevos incidentes en nuestra región y en el mar Báltico cada semana, casi a diario", ha incidido el primer ministro polaco, quien también ha recordado que este tipo de "provocaciones" son frecuentes en la frontera con Bielorrusia.

Es por ello que Tusk ha reprochado a quienes todavía en Europa mantienen la "ilusión" de que no está teniendo lugar una guerra, en clara alusión al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. "Es una agresión en toda regla (...) un nuevo tipo de guerra, muy compleja, pero guerra", ha remarcado.

"La verdadera pregunta no es si la guerra existe, sino de qué lado estás. La guerra es blanco o negro: Rusia lucha contra Ucrania, así que la única pregunta es: ¿de qué lado estás? Está clara la postura de Polonia, la de la OTAN y la de Europa, y, por desgracia, creo que está clara la de Viktor Orbán", ha lamentado.

Tusk ha reafirmado que la guerra de Rusia y Ucrania también es una guerra europea. "En Polonia nadie lo duda", ha dicho y pone como "ejemplos muy reales" episodios tales como la violación del espacio aéreo polaco, las flotas en la sombra y toda una ristra de "operaciones híbridas".

"Si Rusia ganara, las consecuencias para Europa y Occidente serían dramáticas", ha vaticinado el primer ministro polaco, quien ha defendido la implicación de todos los Estados miembros en la defensa del flanco oriental, incluida a través de la idea del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de un escudo antidrones.