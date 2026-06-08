Tusk insta a Zelenski y a Nawrocki a resolver la polémica del nombre de un batallón denunciado en Polonia

Archivo - Volodimir Zelenski y Donald Tusk. - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha pedido a los presidentes de su país, Karol Nawrocki, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, que se reúnan para abordar de manera "sincera" el último revés que ha dañado las relaciones diplomáticas, después de una división del Ejército ucraniano haya tomado el nombre de un grupo acusado en Polonia de cometer genocidio contra su gente en la II Guerra Mundial.

"Dado que la diplomacia no ha producido ningún efecto, me dirijo públicamente a los presidentes Nawrocki y Zelenski para una conversación directa y sincera. Antes de que las emociones destruyan nuestra solidaridad, que nació ante la amenaza rusa", se ha dirigido a ambos el primer ministro polaco en redes sociales.

"La cooperación está en el interés de ambos Estados y naciones, y el conflicto beneficia a los intereses de Moscú. Eso debe ser obvio para todos nosotros", ha advertido Tusk este lunes, el mismo día en el que está prevista una reunión encabezada por el presidente polaco para decidir si retirar a Zelenski la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración estatal, que le fue otorgada en 2023.

El origen del problema está en que el líder ucraniano otorgó hace un par de semanas a una división militar de élite del Ejército ucraniano el título de 'Héroes del UPA', que refiere al Ejército Insurgente Ucraniano, un grupo ultranacionalista responsable de la masacre de unos 100.000 polacos en las regiones de Volinia y Galicia Oriental entre 1943 y 1945, durante la ocupación de la Alemania nazi.

Las acciones del UPA durante la II Guerra Mundial siguen siendo motivo de profundo desacuerdo entre Polonia y Ucrania. Estos últimos días, las autoridades de Kiev han intentado limar asperezas, coincidiendo con Tusk en que este tipo de desacuerdos solo benefician a Rusia, en un momento crucial de la guerra.

No obstante, el presidente Nawrocki ha señalado que la postura de Zelenski en esta cuestión, que ha generado una unanimidad, en este caso para rechazarla, poco habitual entre todo el espectro político polaco, ha dado "el mejor material" a la propaganda rusa.

La legislación polaca prevé la posibilidad de despojar de esta condecoración en caso que su portador haya "cometido un acto que lo hace indigno" de la misma. Solo se retirado una vez anteriormente, y fue tras sentencia judicial.

Si bien desde Polonia pueden comprender que el UPA simboliza en Ucrania la resistencia frente a las fuerzas soviéticas, ha estado lado de la frontera sigue siendo, sobre todo, un símbolo de las atrocidades que se cometieron contra la población polaca en aquellas zonas bajo la ocupación nazi.

Este nuevo choque por episodios del pasado sigue a las políticas de inhumación del Gobierno ucraniano para rendir homenaje a algunos de sus líderes históricos, pero con un pasado controvertido en lo que respecta también a su papel como colaboradores de la Alemania nazi y en la represión contra la población polaca, como Andri Melnik, cuyos restos fueron recientemente inhumados en Kiev.