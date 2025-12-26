La UA felicita a Somalia por la celebración en Mogadiscio de las primeras elecciones directas desde 1969

Un hombre vota en las elecciones municipales en la capital de Somalia, Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha felicitado este viernes a la población de Somalia por la celebración el jueves de las elecciones municipales en la capital, Mogadiscio, en las que fueron las primeras locales en más de cinco décadas, lo que marca el primer paso en los esfuerzos por restaurar el sufragio universal en el país africano, suspendido en 1969 tras el golpe de Estado de Mohaed Siad Barre.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Alí Youssouf, ha aplaudido que la votación tuviera lugar "en calma y orden" y ha subrayado que "la celebración de estas elecciones constituye un importante paso inicial en los esfuerzos de Somalia para hacer avanzar la gobernanza democrática en el país".

Asimismo, la Misión de Apoyo y Estabilización de la UA en Somalia (AUSSOM) ha ensalzado la celebración "exitosa y pacífica" de las elecciones, que ha descrito como "un hito histórico en el viaje democrático, la transición de seguridad y la construcción del Estado de Somalia", según un comunicado en su cuenta en la red social X.

El jefe de la misión, El Hadji Ibrahima Diene, ha apuntado que "por primera vez en décadas, los ciudadanos de Mogadiscio tuvieron la oportunidad de elegir directamente a sus dirigentes locales a través de las urnas y con sufragio universal".

"La conducta pacífica, la responsabilidad cívica y la firme participación demostrada reflejan la creciente resiliencia, valentía y determinación del pueblo somalí", ha argumentado.

En esta línea, el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha aplaudido también la celebración de estas elecciones y ha reclamado a las fuerzas políticas que "den prioridad a la lógica del diálogo y de la reconciliación nacional", según un mensaje en su cuenta en X.

El dirigente del bloque ha aplaudido los esfuerzos del Gobierno para celebrar estas elecciones, que ha descrito como "un paso importante y positivo que fortalece la ciudadanía y la legitimidad constitucional y contribuye a apoyar la paz civil y el desarrollo".

En estas elecciones están en juego los 390 puestos del Consejo de Distrito de Mogadiscio, con unos 1.600 candidatos a estos cargos, en medio de los esfuerzos de las autoridades por volver a instaurar el sufragio universal en el país africano.

El Parlamento de Somalia dio luz verde en noviembre de 2024 a su nueva ley electoral, reintroduciendo el sufragio universal siguiendo el sistema de votación 'una persona, un voto', tras un acuerdo alcanzado días antes entre líderes políticos para un marco que derivase en la activación de este modelo de votación.

En la actualidad, el país cuenta con un sistema indirecto en el que los clanes y los parlamentos regionales eligen a sus representantes en el Parlamento federal, que, a su vez, es el encargado de elegir al presidente. El actual mandatario fue elegido en mayo de 2022 con este sistema, que prometió reformar para introducir el sufragio universal.

Sin embargo, diversos sectores han hecho frente a estos esfuerzos, lo que ha derivado en importantes tensiones y han amenazado incluso con sumir al país en un conflicto, ejemplo de lo cual fueron los combates a finales de 2024 entre el Ejército somalí y las tropas de Jubalandia por la decisión de la región de celebrar unas elecciones en las que su líder, Ahmed Mohamed Islam, conocido como Ahmed Madobe, se hizo con un nuevo mandato.