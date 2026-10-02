La UA reclama "máximo autocontrol" a Etiopía, Eritrea y Egipto ante el aumento de las tensiones

Archivo - Logo de la Unión Africana - Pavlo Gonchar / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de la Unión Africana (UA) ha expresado su preocupación por el aumento de las tensiones entre Etiopía, Eritrea y Egipto y ha instado a los tres países a actuar con máxima moderación para evitar una escalada que pueda comprometer la paz y la estabilidad en la región.

El organismo continental ha llamado en un comunicado a los tres Estados miembros a abstenerse de cualquier actuación o pronunciamiento susceptibles de elevar el nivel de tensión. En este sentido, la Comisión ha reclamado "máximo autocontrol" y ha insistido en la necesidad de preservar la estabilidad regional.

La UA ha puesto asimismo el foco en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación entre las partes y ha animado a los Gobiernos etíope, eritreo y egipcio a gestionar sus diferencias mediante las vías diplomáticas ya establecidas y a través de un diálogo pacífico.

Este llamamiento, según la Comisión, debe desarrollarse conforme a los principios recogidos en el Acta Constitutiva de la Unión Africana, que establece el marco de actuación de la organización continental y de sus Estados miembros.

Ante la situación actual, la Comisión ha mostrado además su disposición de intervenir como apoyo a los esfuerzos destinados a reducir la tensión. "La Comisión de la UA está lista, en consulta con los países involucrados, para apoyar los esfuerzos hacia la desescalada, el diálogo y la resolución pacífica de las diferencias", concluye la nota de la institución africana.

El pronunciamiento de la Unión Africana llega después de que Etiopía haya anunciado este viernes el cierre de su Embajada en Eritrea así como la expulsión de diez diplomáticos eritreos de su territorio, en respuesta a lo que ha denominado "actos directos e indirectos de hostilidad", en medio de la ofensiva lanzada hace una semana por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) en el norte del país.

La respuesta de Eritrea ha venido de su ministro de Información, Yemane Meskel, quien ha anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con el país vecino, advirtiendo de "todas las consecuencias negativas que ello conlleva".

Este cruce de medidas llega a su vez una semana después de que el TPLF anunciara el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía alegando "la intensificación de la invasión (...) por parte del autocrático y genocida régimen del Partido de la Prosperidad (PP) de Abiy --en referencia al primer ministro etíope, Abiy Ahmed-- contra el pueblo de Tigray", tras semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica.

El citado pacto, alcanzado en Pretoria después de dos años de guerra en el norte de Etiopía, implicó que Tigray quedara en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales del país. Sin embargo, a principios de mayo el TPLF se hizo con el control de las autoridades regionales, lo que provocó unas tensiones y acusaciones cruzadas sobre incumplimientos de los términos de lo pactado.

En octubre de 2025, Etiopía acusó a Eritrea de trabajar con una facción del TPLF para "lanzar una guerra" contra el país africano, después del conflicto entre 2020 y 2022, en el que Eritrea respaldó a las tropas gubernamentales frente al grupo rebelde tigriña.