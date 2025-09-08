Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de 150 drones contra el país durante las últimas horas

Archivo - Daños materiales en un edificio de la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, tras un ataque del Ejército de Rusia (archivo) - Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Co
MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar cerca de 150 drones contra el país durante las últimas horas, antes de destacar que sus sistemas de defensa aérea han derribado más de 110 de los aparatos, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales.
La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 142 drones kamikaze contra territorio ucraniano y ha especificado que 112 de ellos han sido derribados, si bien ha manifestado que se han registrado impactos en al menos siete puntos del país.
Así, ha señalado que un total de 26 drones han golpeado dichas zonas, mientras que otro lugar ha sido alcanzado por los restos de uno de los aparatos derribados. "Hay múltiples drones en el aire. El ataque continúa", ha advertido, sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre esta nueva oleada de ataques.