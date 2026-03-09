Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de 200 drones y dos misiles durante su última oleada de ataques

Archivo - Daños tras un ataque de Rusia contra Odesa, en el sur de Ucrania (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este lunes el lanzamiento de cerca de 200 drones y dos misiles balísticos por parte de Rusia contra el país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en medio de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las tropas rusas han lanzado 197 drones y dos misiles 'Iskander', antes de agregar que 161 aparatos han sido derribados, mientras que 36 y los dos misiles han impactado en ocho puntos del país, sin más detalles al respecto.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha destacado a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde reclama a la población ucraniana que "siga las normas de seguridad" para intentar evitar víctimas.

Por su parte, el Gobierno ruso ha indicado que sus sistemas de defensa aérea han derribado más de 160 drones lanzados por Ucrania, incluidos 47 en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado que otros 54 aparatos han sido interceptados en la región de Briansk, a los que se suman 16 en Krasnodar, once en Kaluga, ocho en Nóvgorod, cinco en Bélgorod, cuatro en el mar Negro y Smolensk, respectivamente, tres en Vorónezh y Adigea, dos en Rostov y el mar de Azov y uno en Astracán, Volgogrado, Oriol y Tver.