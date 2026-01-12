Ucrania acusa a Rusia de lanzar más de 150 drones en una nueva oleada de ataques nocturnos

Archivo - Restos de un dron lanzado por el Ejército de Rusia tras ser interceptado por los sistemas de defensa de Ucrania - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han acusado este lunes a Rusia de lanzar más de 150 drones contra el país, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado que las tropas rusas han lanzado 156 aparatos aéreos no tripulados y ha subrayado que 135 de ellos han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea.

Así, ha resaltado que otros 16 drones han impactado en once ubicaciones, mientras que los restos de aparatos interceptados han caído en otras dos. "El ataque continúa. Hay múltiples drones enemigos en nuestro espacio aéreo", ha dicho, antes de pedir a la población que "siga las normas de seguridad".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de cerca de 20 drones lanzados por Ucrania, incluidos diez sobre la región de Rostov. A ellos se suman dos en Adigea, Kursk, el mar Negro y la península de Crimea --anexionada por Moscú en 2014--, así como otro en la región de Vorónezh.