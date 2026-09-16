Ucrania afirma que Putin busca "fomentar" la migración a Europa y apunta a la "explotación" de la crisis en Ceuta

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa el 15 de septiembre de 2026 (archivo) - Marianna Kotyk / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha denunciado este miércoles que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, busca "fomentar" una oleada migratoria hacia Europa y ha afirmado que Moscú tiene como objetivo "desestabilizar" a los países del continente de cara a los comicios del año que viene en varios de ellos, entre ellos España, poniendo como ejemplo la "explotación" de la crisis en Ceuta tras la entrada de miles de migrantes de forma irregular desde Marruecos a finales de julio.

"Putin busca fomentar la migración hacia Europa, y el bloqueo del mar Negro forma parte de su plan", ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, quien ha señalado que "el terror de Rusia no se limita a Ucrania, sino que también amenaza a países de África, Oriente Próximo y Asia".

"Las familias vulnerables de los países dependientes de las importaciones de alimentos sufrirán las consecuencias de las acciones de Moscú de forma más directa: mediante el aumento de los precios de los alimentos y la escasez, factores que provocan desnutrición y hambre", ha explicado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

El jefe de la diplomacia ucraniana ha sostenido que Moscú busca con ello "desestabilizar Europa", antes de destacar que "Putin apuesta a que el hambre y la escasez de alimentos pueden provocar una afluencia de migrantes". "Eso es precisamente lo que busca, sobre todo de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo año en los Estados miembro de la Unión Europea (UE)", ha advertido.

En 2027 están previstas elecciones legislativas en España, Estonia, Finlandia, Grecia, Eslovaquia, Polonia e Italia, además de las presidenciales que tendrán lugar en Francia. A ellas se suman la elección de presidentes por parte de los parlamentos de Alemania, Letonia y Eslovenia.

"Putin sabe que la migración es una de las cuestiones más sensibles y divisivas en las campañas electorales europeas, especialmente tras comprobar la eficacia con la que redes vinculadas a Rusia explotaron la reciente crisis de Ceuta", ha dicho Sibiga, quien ha reiterado que Rusia "usará todos los medios a su alcance para aumentar la migración hacia Europa".

Así, ha señalado igualmente a Bielorrusia como parte de esta presunta estrategia por parte de Moscú y ha reseñado que "Lituania ha descubierto recientemente varios túneles clandestinos excavados desde Bielorrusia, destinados a introducir migrantes ilegalmente a través de la frontera".

"Moscú cree que su estrategia generará tensiones, sembrará la división, fortalecerá los movimientos radicales antieuropeos y, en última instancia, debilitará el apoyo de Europa a Ucrania", ha dicho, antes de incidir en que "apoyar las exportaciones agrícolas de Ucrania y desbloquear la libertad de navegación en el mar Negro tiene un valor estratégico y existencial tanto para la UE como para la comunidad internacional en su conjunto".

Por ello, Sibiga ha hecho hincapié en que "es necesaria una acción urgente para garantizar el transporte marítimo comercial ininterrumpido desde los puertos ucranianos, desarrollar todas las rutas y mecanismos alternativos posibles para el transporte de mercancías a través de la UE y brindar el máximo apoyo a los agricultores ucranianos en esta difícil situación".

"Otra prioridad fundamental es desarrollar e implementar conjuntamente una estrategia europea para contrarrestar las campañas de desinformación, injerencia y manipulación de Rusia. Ucrania está dispuesta a aportar su valiosa experiencia", ha apostillado el ministro de Exteriores ucraniano.