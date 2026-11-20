El primer ministro ucraniano, Sergi Koretski, durante una rueda de prensa en Kiev. - Hennadii Minchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han agradecido este viernes el pago de casi 8.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, el mayor desembolso hecho hasta ahora, y ha defendido la agenda de reformas de Kiev en plena guerra con Rusia.

"Expreso mi sincero agradecimiento a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la Comisión Europea y a todos los Estados miembros de la UE por su confianza, su apoyo constante y sus decisiones concretas que fortalecen a Ucrania", ha indicado el primer ministro ucraniano, Sergi Koretski, en un mensaje en redes sociales, tras el pago de un tramo de 7.900 millones.

Según ha valorado, se trata del pago único "más grande en la historia del programa", al tiempo que ha valorado que el desembolso se completa gracias al compromiso de Kiev con una veintena de reformas pactadas con Bruselas. "La financiación ha sido posible porque Ucrania ha completado más de 20 medidas del Plan para Ucrania. A pesar de la guerra, seguimos cumpliendo nuestros compromisos y avanzando en el camino hacia la integración europea", ha reivindicado, señalando el compromiso de Kiev con la agenda de reformas.

De esta forma, Koretski ha valorado que los fondos servirán para nutrir el presupuesto estatal. "Este apoyo es vital para preservar la estabilidad financiera y atender las necesidades prioritarias del Estado en medio de una guerra a gran escala", ha indicado.

Con este pago, Ucrania ha recibido 13.570 millones de euros en lo que va de año a través de los programas europeos. Según el balance del Ejecutivo europeo, desde mediados de 2024 la financiación a Ucrania alcanza los 40.000 millones de euros, una cifra que incluye tanto los recursos del programa original como las aportaciones adicionales de países socios y los fondos del nuevo préstamo europeo.

Ucrania tiene todavía varios pagos condicionados a reformas antes de que acabe el año, por lo que puede acceder a otros 15.700 millones de euros antes de 2027. De esta cantidad, 5.100 millones proceden del préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE para cubrir las necesidades de Ucrania entre 2026 y 2027, mientras que el resto corresponde a los fondos canalizados a través del Mecanismo para Ucrania, un instrumento creado en 2024 para financiar la recuperación del país y apoyar las reformas vinculadas a su acercamiento a la UE.