Ucrania apunta que la próxima ronda de contactos con Rusia y EEUU será en torno al 27 de febrero

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirilo Budánov, ha declarado este lunes que la próxima ronda trilateral de contactos sobre la guerra en Ucrania con las delegaciones de Rusia y Estados Unidos tendrá lugar "en torno al 27 de febrero", pese a indicar que el proceso de conversaciones "no están yendo muy fluidas".

"Me parece que ya se ha dicho oficialmente que será en torno al 27 de febrero, uno o dos días más o menos", ha afirmado Budánov durante la Conferencia sobre Justicia celebrada en Kiev, según un comunicado oficial.

Ante las preguntas sobre si hay una fecha ya cerrada, Budánov, que forma parte del equipo negociador ucraniano, ha indicado que "en estos momentos estamos trabajando en los preparativos". "Es una cuestión procedimental. Cuándo, quién y dónde llegar y cosas así", ha explicado. "Las tres partes tienen que coordinarse entre sí. De hecho, las cuatro partes, si contamos al país anfitrión, pero estamos en ello", ha apuntado.

"No es ningún secreto que las negociaciones no están yendo muy fluidas, pero claramente estamos avanzando y acercándonos al punto en el que todas las partes tendrán que tomar decisiones finales: continuar esta guerra o avanzar hacia la paz. Espero que la justicia al final se imponga", ha valorado.

En cuanto a un posible encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, ha explicado que "lo hemos planteado", pero "no hay una respuesta definitiva de Rusia".

Budánov ha señalado a Rusia por "poner a prueba" el orden internacional con el objetivo de reinstaurar el Imperio Ruso y su esfera de influencia, lo cual sería "imposible" sin Ucrania. Por eso es fundamental que no se detenga la guerra sin más, sino que haya garantías de que no se va a repetir.