Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su par ruso, Vladimir Putin, "ya ha comenzado" la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es "cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", mientras que ha rechazado aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como ha reclamado Moscú en las negociaciones de paz.

"Creo que Putin ya la ha comenzado", ha respondido al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. "La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha agregado, alertando de que, desde su punto de vista, "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma".

Asimismo, el mandatario ucraniano ha rechazado "abandonar a cientos de miles" de ciudadanos en una hipotética aprobación de la demanda rusa de que Kiev ceda al control de Moscú una serie de territorios ubicados en el Donbás, entre los cuales se encontraría el 20% de la región oriental de Donetsk aún bajo gobierno de Ucrania.

"No lo veo simplemente como una cuestión de tierras. Lo veo como un abandono: debilitar nuestras posiciones, abandonar a cientos de miles de nuestros compatriotas que viven allí. Así lo veo. Y estoy seguro de que esta 'retirada' dividiría nuestra sociedad", ha advertido.

Al hilo, Zelenski ha reconocido que esa hipotética cesión territorial "probablemente satisfacería" a Putin, que "necesita un respiro", pero ha manifestado que "una vez se recuperase (...) querría continuar" la guerra. Además, ha señalado que, aunque otros gobiernos estimen la capacidad de recuperación militar de Rusia en intervalos más largos, desde su punto de vista "podría recuperarse en no más de un par de años".

PONE COMO META RECUPERAR TODOS LOS TERRITORIOS, INCLUIDA CRIMEA

Con todo, el dirigente se ha mostrado optimista con respecto a las posibilidades de Ucrania en el conflicto bélico, pese a la incredulidad al respecto manifestada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró en vísperas de las recientes conversaciones de alto el fuego en Ginebra que "Ucrania debería sentarse a la mesa rápidamente".

"¿Perderemos? Claro que no, porque luchamos por la independencia de Ucrania", ha respondido Zelenski, que ha marcado como objetivo de la victoria militar ucraniana la vuelta a "las fronteras justas de 1991", el año en que Ucrania declaró su independencia, en vísperas del colapso final de la Unión Soviética. Este fin incluiría la recuperación de territorios como la península de Crimea, entre otros.

Defendiendo que esta meta "no es solo una victoria, es justicia", ha alegado también que "la victoria de Ucrania es la preservación de nuestra independencia, y una victoria de justicia para todo el mundo es la devolución de todas nuestras tierras".

"Lo haremos. Eso está absolutamente claro", ha proclamado, apuntando que "es solo cuestión de tiempo", si bien se trataría de una campaña militar a futuro, ya que "hacerlo hoy significaría perder una gran cantidad de personas, millones de personas, porque el Ejército (ruso) es numeroso y entendemos el coste de tales medidas".

En este sentido, ha rechazado perseguir en estos momentos la recuperación de todos los territorios: "No tendríamos suficiente gente, la estaríamos perdiendo. ¿Y qué es la tierra sin gente? Honestamente, nada", ha planteado. Asimismo, ha lamentado no tener "suficientes armas", algo que "no solo depende" de Kiev, sino también de sus "socios". "Así que por ahora eso no es posible", ha apostillado.