Zelenski propone fijar el sistema de misiles 'Oreshnik' en Bielorrusia como "objetivo legítimo" de la OTAN

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este lunes que la OTAN debería marcar como "objetivo legítimo" el despliegue del sistema de misiles hipersónicos rusos 'Oreshnik' en Bielorrusia. "Están haciendo todo lo posible para asustar a Europa", ha valorado.

"En mi opinión, la OTAN debería considerar los 'Oreshnik' como objetivo legítimo (...) Están montando un espectáculo cada vez mayor. Aún no han traído los 'Oreshnik' por completo, pero sí los vehículos adecuados", ha señalado en una entrevista para el portal de noticias bielorruso 'Zerkalo'.

Zelenski ha asegurado que su par bielorruso, Alexander Lukashenko "está cometiendo un grave error" y que ese país "corre un grave riesgo" de continuar con este tipo de colaboración con los rusos. "Ahora Bielorrusia sabe exactamente lo que ocurre en su territorio", ha apuntado el presidente ucraniano.

De esa forma, ha reiterado nuevamente que desde Bielorrusia se está ofreciendo el soporte necesario para continuar con los ataques sobre Ucrania desde diferentes frentes y ha destacado el apoyo tecnológico a los drones que Moscú utiliza para golpear la infraestructura energética ucraniana.

"La gente debe entender que se les está metiendo en una guerra", ha advertido Zelenski, quien ha defendido las últimas sanciones que ha impuesto tanto a Lukashenko como a su círculo más cercano. "Es cómplice de la agresión a nuestro país", ha incidido el presidente ucraniano.

Zelenski ha querido marcar en todo momento diferencias entre Lukashenko y su círculo con la sociedad civil bielorrusa y ha confirmado que conversa regularmente con la oposición y los medios de comunicación independientes de ese país.

Por otro lado, ha adelantado que trasladarán a Estados Unidos su disconformidad con el acercamiento diplomático que pretenden establecer con Bielorrusia debido al apoyo que ofrecen al Kremlin. "No solo apoyan la geopolítica rusa, sino también la guerra y contribuyen a la muerte de civiles. Tenemos pruebas de ello", ha dicho.

"Si hay un líder libre que les dé libertad, que respete la independencia de Ucrania, nosotros sin duda respetaremos la independencia de Bielorrusia", ha aseverado Zelenski, para quien lo "correcto" desde el punto de vista económico, geopolítico y de su independencia es que Minsk también aspire a unirse a la UE.