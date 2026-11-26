Militares del Ejército de Ucrania en la provincia de Járkov (archivo) - Carlo Bravo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado haber causado daños en cinco aviones en un ataque lanzado en la madrugada del miércoles contra una importante base aérea en la región rusa de Nizhni Novgórod, si bien las autoridades de Rusia no se han pronunciado por ahora ni han confirmado daños en las instalaciones.

El Estado Mayor el Ejército ucraniano ha recalcado en un comunicado publicado a través de redes sociales que "cinco aeronaves utilizadas por los rusos para aterrorizar a los civiles ucranianos han sido alcanzadas en la base aérea de Savasleika", que ha descrito como "clave" para los esfuerzos de guerra de Moscú.

Así, ha subrayado que de esta base despegan cazas MiG-31, capaces de transportar misiles Kinzhal empleados en bombardeos contra Ucrania, al tiempo que ha apuntado que el ataque ucraniano se saldó con daños en tres de estos aparatos y dos Su-34. "No podrán volar durante un tiempo", ha aplaudido.

"Se está verificando el alcance de los daños y el número exacto de aeronaves afectadas. Podría haber noticias aún mejores", ha reseñado el Estado Mayor del Ejército ucraniano, que ha detallado que entre otros objetivos alcanzados figura una estación de radar en una zona de la provincia de Lugansk ocupada por las tropas rusas.

Estos bombardeos han tenido lugar después de una serie de operaciones ucranianas que han incluido la destrucción parcial del puente que conecta la península de Crimea con la Rusia continental y ataques contra un buque ruso en el golfo de Finlandia y otros dos buques, incluida una corbeta de la Armada rusa, en la ciudad libia de Benghazi (este).