Ucrania confirma el regreso de más de 2.100 menores deportados a Rusia durante la guerra, 150 de ellos este año

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reciente visita al Palacio Chigi en Italia. - Europa Press/Contacto/BArbara Amendola

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han confirmado este miércoles el regreso de más de 2.100 menores ucranianos que fueron deportados de manera forzosa a Rusia en el contexto de la guerra a gran escala de febrero de 2022, de los cuales 150 han podido volver con sus familias durante los primeros meses de este año.

Así, el presidente, Volodimir Zelenski, se ha hecho eco del informe elaborado por la iniciativa 'Bring Kids Back UA', que constata que más de 2.100 niños ucranianos llevados a la fuerza a Rusia han sido devueltos y han podido reencontrarse con sus familias ucranianas.

Los representantes de la iniciativa, Oleksandr Bevz y Maksim Maksimov, han indicado que una comisión especial dependiente del Ministerio de Justicia analiza y verifica la información relativa al secuestro de niños ucranianos en el contexto de la guerra.

Ambos han señalado la importancia de que, a nivel de Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, que investiga las presuntas violaciones y abusos de los Derechos Humanos en el conflicto, haya calificado la deportación y el desplazamiento forzoso de niños ucranianos como un crimen contra la humanidad.

La orden de detención del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, alude entre otras cuestiones a presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la invasión del país.