Ucrania refuerza sus posiciones en el codiciado frente de Pokrovsk ante la renovada ofensiva rusa

Archivo - El jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, ha visitado este miércoles las posiciones de las tropas en el frente de Pokrovsk, en la provincia de Donetsk, desde donde ha anunciado un refuerzo de las mismas, en un momento en el que las fuerzas rusas han reactivado los ataques sobre la zona.

Sirski ha detallado que desde principios de abril el Ejército ruso ha lanzado 688 ataques sobre estas posiciones, una de las pocas en Donetsk que todavía se encuentran bajo control ucraniano. Moscú confía en que tomando esta pieza clave consiga por fin hacerse con la provincia y por ende con todo el Donbás.

"He tomado ciertas decisiones para el apoyo adicional de nuestras unidades", ha contado Sirski en redes sociales tras oír de primera mano las demandas de los altos mandos militares y visitar además a quienes se encargan del uso de drones, confiando en que su papel sea "aún más crucial" cuando los rusos se reagrupen.

Sirski ha agradecido el "fiel servicio" y la "excelente labor en combate" de los militares ucranianos, que en Pokrovsk defienden una de las plazas junto a la de Kupiansk, en Járkov, símbolo de la resistencia ucraniana después de cuatro años de la invasión rusa del este del país.