Ucrania denuncia dos muertos y siete heridos en un ataque ruso contra un minibús en Jersón

Archivo - Imagen de archivo de un bombardeo en Jersón - Alex Chan/Sopa Images Via Zuma P / Dpa - Archivo

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han muerto y otras siete personas han resultado heridas en un ataque con drones rusos contra un minibús en la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según ha informado el sábado el gobernador militar de la región homónima, Oleksandr Prokudin.

Entre los heridos en el ataque, ocurrido a primera hora de la mañana, se encontraban seis hombres y una mujer que fueron trasladados al hospital, ha confirmado en su canal de Telegram.

Las fuerzas rusas tomaron la ciudad a orillas del Dniéper poco después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero tuvieron que retirarse tras el río a finales de ese año tras una contraofensiva ucraniana.

Desde entonces, el frente se encuentra inmediatamente al este de la ciudad, que sufre bombardeos rusos regulares con artillería, drones y misiles.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado lo ocurrido. "En esencia, estos brutales ataques contra la población civil son una realidad cotidiana en nuestras comunidades fronterizas y de primera línea", ha lamentado el mandatario. "Todos los heridos en el ataque son civiles, y los rusos eran plenamente conscientes de ello", ha criticado.