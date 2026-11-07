Ucrania denuncia 18 ataques rusos contra su infraestructura energética, uno con un misil norcoreano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado de hasta 18 ataques rusos contra su infraestructura energética solo en las últimas 24 horas, uno de ellos realizado con un misil norcoreano KN-23.

El vice primer ministro y ministro de Energía, Denis Shmihal, ha explicado a su homóloga alemana, Katerina Reiche, que Rusia "está destruyendo sistemáticamente la infraestructura energética ucraniana" con estos ataques.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado 172 ataques con drones y 36 con misiles balísticos, estos útimos lanzados todos sobre la región de Kiev. Las defensas antiaéreas han derribado cuatro misiles y 149 drones.

Además ha especificado que uno de los ataques contra la infraestructura energética ha sido perpetrado empleando misiles KN-23 "fabricados y suministrados por Corea del Norte". "Esta es otra prueba más de que hay que reforzar significativamente las sanciones globales contra todo el que proporcione sus 'servicios' para destruir vidas", ha apelado.

Por otra parte, Zelenski ha expresado sus dudas sobre la última propuesta estadounidenses sobre un nuevo orden de seguridad europeo. "No es sencillo y puede ser peligroso para nosotros", ha argumentado Zelenski en una entrevista con la cadena estadounidense CNN. El mandatario ucraniano ha planteado que los pasos a dar son: primero, parar la guerra; segundo, garantías de seguridad y tercero, negociar una nueva arquitectura de seguridad en Europa.

Ucrania, ha explicado, está dispuesta a un alto el fuego y una desescalada, pero Moscú no da señales de cejar. "Por eso es tan peligroso", ha argumentado.