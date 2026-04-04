Ucrania denuncia cinco muertos y 19 heridos por un ataque ruso contra un mercado en el este del país

Imagen de un presunto bombardeo ruso contra un mercado en la localidad ucraniana de Nikopol, a 4 de abril de 2026 - FISCALÍA GENERAL DE UCRANIA / X

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y otras 19 han resultado heridas este sábado en el este de Ucrania, entre ellas una menor en estado grave, como consecuencia de un bombardeo ruso que ha alcanzado un mercado de la ciudad de Nikopol.

El responsable militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, y la Fiscalía General de Ucrania han informado de que el bombardeo ha ocurrido sobre las 09.50 de esta mañana (las 08.50 en la España peninsular y Baleares). La menor herida ha sido identificada como una joven de 14 años.

Los pabellones comerciales y una tienda resultaron dañados, según ha informado la Fiscalía en su cuenta de Telegram, donde ha informado del comienzo de una investigación por posibles crímenes de guerra.

El Ejército ruso no ha hecho comentarios sobre este incidente y se ha limitado a confirmar ataques contra instalaciones militares, industriales y energéticas ucranianas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania y aeródromos militares ucranianos, "así como campamentos de despliegue temporal para unidades militares ucranianas y mercenarios extranjeros" en 142 localidades del país durante las últimas 24 horas.