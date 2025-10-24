Ucrania denuncia el lanzamiento de cerca de 130 drones rusos y asegura haber interceptado más de 70 aparatos

Archivo - Imagen de archivo de un edificio dañado por un ataque ruso en Kiev (archivo) - Aleksandr Gusev/Sopa Images Via / Dpa - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han denunciado este viernes el lanzamiento de cerca de 130 drones por parte del Ejército de Rusia y han afirmado que más de 70 han sido interceptados, sin dar por ahora un balance de víctimas o daños a causa de esta nueva oleada de ataques por parte de las tropas rusas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en Telegram que las fuerzas rusas han disparado en las últimas horas 128 drones, entre ellos 90 de tipo kamikaze, antes de afirmar que 72 han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea.

Sin embargo, ha confirmado que 47 aparatos han impactado en diez puntos del país, antes de alertar de que "el ataque sigue en marcha". "Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha asegurado, sin que Rusia se haya pronunciado sobre el objetivo de estos ataques.

Por su parte, las autoridades de Rusia han anunciado el derribo de más de 135 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, igualmente sin informaciones sobre víctimas o daños materiales, en medio de la guerra desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que 36 de los aparatos han sido derribados en la región de Briansk, a los que se suman otros 34 en Rostov, 15 en Kaluga y once en Nóvgorod y Tula, respectivamente.

Asimismo, ha sostenido que los sistemas de defensa aérea han interceptado siete drones en Bélgorod, cuatro en Krasnodar y Tver, dos en Volgogrado y Oriol, uno en Lípetsk, Moscú y el mar de Azov, y siete en la península de Crimea, anexionada en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.