Ucrania denuncia al menos cuatro muertos y 15 heridos en Kiev tras otra noche de bombardeos rusos

Imagen de archivo de un ataque ruso en la región de Kiev, en febrero de 2026 - Tarasov / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y otras 15 han resultado heridas de diversa consideración por el impacto de varios proyectiles rusos contra la región de Kiev, una de las cinco alcanzadas por una ola de casi 500 proyectiles disparados por Rusia durante esta pasada noche contra territorio ucraniano.

El balance provisional ha sido confirmado por el jefe de la administración regional de Kiev, Mikola Kalashnik, quien ha precisado que hay tres heridos graves y otros dos más leves pero que han necesitado de todas maneras someterse a una operación quirúrgica. Hay más de 30 edificios afectados, en particular en los municipios de Obukhiv y Brovary, los más afectados. En Vishigorod han sido destruidos un bloque residencial y varios almacenes.

En total, y según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Rusia ha disparado esta noche 430 drones y casi 70 misiles, la gran parte de ellos neutralizados por la defensa aérea ucraniana, contra las regiones de Kiev, Sumi, Járkov, Dnipro y Mikolaiv.

En un mensaje de condolencias en sus redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado que el grueso del ataque ha ido dirigido una vez más a la infraestructura energética de Kiev y ha aprovechado para vincular la situación actual con la guerra en Irán, que Moscú, denuncia, está usando como cortina de humo para incrementar sus ataques.

"Rusia intentará aprovechar la guerra en Oriente Medio para causar aún mayor destrucción aquí en Europa, en Ucrania. Por ello, debemos ser plenamente conscientes del nivel real de la amenaza y prepararnos en consecuencia", ha avisado Zelenski antes de llamar a la aceleración de la "producción de misiles de defensa aérea, especialmente aquellos capaces de contrarrestar amenazas balísticas, así como todos los demás sistemas necesarios para proteger vidas, independientemente de lo que ocurra en cualquier otra parte del mundo".