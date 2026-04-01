Ucrania denuncia la muerte de cuatro personas en un ataque de un dron ruso sobre la provincia de Cherkasi

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles la muerte de cuatro personas como consecuencia del ataque de un dron ruso sobre la ciudad de Zolotonosha, en la provincia de Cherkasi, en pleno centro del país.
El gobernador de la provincia, Ihor Taburets, ha señalado que a pesar de que el ataque ha caído en un área despoblada, ha dejado cuatro fallecidos después de que las víctimas se acercaran al lugar de los hechos.
"Siempre pido a todos que hagan caso a las advertencias de peligro. No se acerquen a los objetivos derribados; la ojiva podría detonar en cualquier momento", ha advertido en un mensaje en redes sociales.
Taburets ha informado de que Cherkasi ha estado bajo fuego ruso a lo largo de la jornada, lo que ha dejado varios heridos. "Las fuerzas y medios de defensa aérea neutralizaron 19 drones rusos en nuestro espacio aéreo", ha destacado.
La Fiscalía de Cherkasi ha detallado que las cuatro víctimas han muerto después que explotaran los restos del dron al que "se acercaron por curiosidad".