Ucrania desmiente una reunión a tres bandas con Rusia y EEUU en Múnich, como afirmó Trump

MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han desmentido este jueves que vayan a estar presentes en una reunión a tres bandas con las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en Múnich, donde este fin de semana tendrá lugar una conferencia internacional sobre seguridad, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, declarara que representantes de los dos países se verían en la ciudad alemana.

Dmytro Lytvyn, asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado a la agencia de noticias UNIAN que "no se espera una conversación con los rusos en Múnich": "La posición ucraniana no ha cambiado. Ucrania debe hablar primero con EEUU. Europa debe participar en cualquier conversación seria en aras de una paz verdadera y duradera. Y solo una posición común acordada debería estar sobre la mesa para una conversación con los rusos. (...) No hay nada sobre la mesa en este momento".

No obstante, según la agencia de información ucraniana, sigue previsto que Zelenski se reúna con el 'número dos' del Gobierno estadounidense, J.D. Vance, al margen de la conferencia de seguridad.

Estas declaraciones se producen después de que el magnate neoyorkino haya anunciado que funcionarios estadounidenses y rusos tendrán este viernes una reunión en Múnich. "Rusia va a estar allí con nuestro pueblo. Ucrania también está invitada, por cierto. No estoy seguro exactamente de quién va a estar allí de cualquier país, pero sí personas de alto nivel de Rusia, de Ucrania y de Estados Unidos", ha dicho.

El republicano ha asegurado además que Zelenski y su par ruso, Vladimir Putin, quieren "llegar a un acuerdo" para poner fin al conflicto desatado tras la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022.

"Así que creo que vamos a ser capaces de hacer algo. Estamos trabajando con Zelenski y con Putin. Y mi impresión es que ellos, sé que Zelenski quiere llegar a un acuerdo y también siento que Putin quiere hacer un trato", ha señalado a los periodistas en una rueda de prensa recogida por la cadena estadounidense CNN.

Además, ha indicado asimismo que las autoridades ucranianas tendrán un asiento en la mesa de negociaciones. "Tendríamos a Ucrania y tendríamos a Rusia, y también tendríamos a otras personas involucradas (...) la guerra de Ucrania tiene que terminar", ha afirmado.

Por su parte, el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, ha reafirmado "el compromiso de Estados Unidos con la independencia de Ucrania y la estabilidad" en el país y la región, en una llamada que ha mantenido este jueves con su par ucraniano, Andrii Sybiha.

"Discutieron la necesidad de una diplomacia audaz para poner fin a la guerra de una manera negociada que conduzca a una paz sostenible", reza un comunicado emitido por la cartera diplomática del país norteamericano.