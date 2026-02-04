Ucrania destaca un inicio "productivo" de las conversaciones con Rusia y EEUU en Abu Dabi

Delegación ucraniana en las conversaciones de paz en Abu Dabi, con Rustem Umerov a la cabeza. - Europa Press/Contacto/The Uae Ministry Of Foreign

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha destacado que las primeras conversaciones a tres en Abu Dabi con Rusia y Estados Unidos han sido "sustanciales y productivas" y han estado centradas "en medidas concretas y soluciones prácticas".

Umerov ha explicado en sus redes sociales que después de la reunión a tres, la delegación ucraniana se ha reunido en un grupo de trabajo por separado y que ya están preparando un informe para el presidente ucraniano, Vladimir Putin.

Está previsto que este jueves continúen unas conversaciones cuyos antecedentes se remontan al 23 y 24 de enero, en un nuevo intento llegar a un acuerdo en los asuntos que más fricciones provocan entre Kiev y Moscú, entre ellos el estatus de los territorios del este de Ucrania ocupados ahora por fuerzas rusas.

A lo largo de la jornada, Kiev y Moscú se han reprochado de nuevo no estar interesados en resolver el conflicto. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió de que si Ucrania pretende plantear como garantías de seguridad la presencia de tropas europeas sobre el terreno, "Zelenski no quiere la paz".