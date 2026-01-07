Ucrania y EEUU abordarán la gestión de los territorios ocupados y la central de Zaporiyia en próxima reunión

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha adelantado este miércoles que abordarán esta semana en París con los representantes de la Administración de Donald Trump los puntos más controvertidos del plan de paz: la administración de los territorios del este bajo ocupación rusa y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski ha señalado que esperan en los próximos encuentros con la delegación estadounidense abordar dos de los temas, que ha calificado como "más complejos" del plan de paz para poner fin a la guerra. "Ucrania no se esconde ante los temas más complejos y nunca será un obstáculo para la paz", ha destacado en su cuenta de Telegram.

En ese sentido, el presidente ucraniano ha remarcado que "la paz deber ser digna" y ha trasladado a sus socios la labor de hacer todo lo posible para obligar a Rusia a poner fin al conflicto.

Uno de los representantes de la delegación ucraniana en las conversaciones, el nuevo jefe de la oficina presidencial, Kirill Budanov, ha destacado en otro mensaje que si bien "no toda la información puede hacerse pública", han logrado "avances concretos" en unas negociaciones que han de continuar a lo largo del miércoles y este jueves. "Los intereses nacionales ucranianos estarán protegidos", ha dicho también Telegram.

París acoge estos días una serie de encuentros entre las delegaciones de Washington, Kiev y sus socios europeos. Las partes han coincidido en señalar los "avances significativos" incluso en "varias línea de trabajo cruciales", como ha remarcado el representante especial de Estados Unidos, Steve Witkoff.

De lado de Ucrania han valorado los "avances concretos" de cita de la Coalición de Voluntarios en París para acordar garantías de seguridad vinculantes para Kiev, con el "apoyo previsto" de Washington.