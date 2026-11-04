Ucrania eleva a 37 los muertos por el ataque ruso sobre una escuela que servía como puesto de control

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso en Zaporiyia. - Alexander Polegenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Zaporiyia ha elevado a 37 los muertos por el ataque ruso del lunes sobre una escuela de la localidad de Komishuvaja, que estaba siendo utilizada como centro de entrega de ayuda humanitaria, si bien la cifra seguirá aumentando en las próximas horas pues más de medio centenar de personas continuarán desaparecidas.

Las autoridades han confirmado que por el momento una docena de ellas han podido ser identificadas. "Los especialistas están haciendo todo lo posible para identificar a los fallecidos cuanto antes y entregar los cuerpos a sus familiares para que les den un entierro digno", ha señalado la Policía en redes sociales.

El gobernador de Zaporiyia, Mijailo Semikin, ha confirmado que las operaciones de búsqueda y rescate continúan y ha anunciado que las autoridades brindarán todo el apoyo necesario a las víctimas. "No podemos devolver las vidas perdidas ni aliviar el dolor, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar que ninguna familia se quede sola con su duelo", ha dicho.

"Han vivido una terrible tragedia. Han perdido a sus seres queridos y han sufrido heridas graves. Ahora es importante cuidar de todos los que han sufrido", ha afirmado el gobernador, que ha anunciado que financiarán el entierro de los fallecidos e indemnizarán con hasta 50.000 grivnas (980 euros) a los heridos.

Desde el martes hasta el jueves la provincia de Zaporiyia se encuentra de luto oficial. Se trata de uno de los ataques más mortíferos sobre la región desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

Cuando se produjo el ataque, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenki, denunció que fue otro ataque "absolutamente horrendo" que muestra el nulo interés de Rusia por apostar por una desescalada, aprovechando el ejemplo de Oleshki. "Era el momento de dar pasos humanitarios (...), pero Rusia sigue matando", lamentó.