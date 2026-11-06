Ucrania eleva a más de 1,6 millones las bajas en combate de Rusia desde el inicio de la invasión en 2022

Un militar del Ejército de Ucrania (archivo) - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este viernes en más de 1,6 millones las bajas sufridas en combate --entre muertos y heridos-- por el Ejército de Rusia en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha afirmado que "las pérdidas totales estimadas del enemigo entre el 24 de febrero de 2022 y el 6 de noviembre de 2026 ascienden aproximadamente a 1.601.830", incluidas 2.440 en los combates registrados durante el último día en el este de Ucrania.

Asimismo, ha subrayado que Rusia ha perdido durante la guerra 12.456 carros de combate, 25.651 vehículos de transporte de tropas, 51.956 sistemas de artillería, 1.744 sistemas de defensa antiaérea, 452 aviones, 356 helicópteros, 35 buques, dos submarinos y más de 597.600 drones.

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania están destruyendo sistemáticamente al personal, el armamento, el equipo militar y los activos de apoyo del enemigo", ha destacado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"Esto debilita sus capacidades ofensivas, dificulta la reposición de recursos y el reabastecimiento de las tropas, y disminuye la capacidad de Rusia para continuar su agresión armada contra Ucrania", ha manifestado, antes de animar a la población a unirse al Ejército "para proteger a su familia y lograr una paz duradera".