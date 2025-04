Ucrania emite sanciones contra casi 60 personas y otras tantas empresas que contribuyen a la agresión rusa

Kiev apunta directamente a empresas chinas en medio de las acusaciones de Zelenski sobre el suministro de armas de Pekín a Moscú

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha aprobado este viernes la imposición de sanciones por decreto a cerca de 120 personas físicas y jurídicas por, presuntamente, contribuir a la agresión rusa en el marco de la guerra, iniciada por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a finales de febrero de 2022.

En concreto, se trata de un primer decreto presidencial que incluye sanciones para 20 personas entre las que destacan cantantes, actores y directores de cine e incluso bailarines de ballet rusos. En el segundo decreto se sanciona a otras 39 personas y 60 empresas, según ha detallado la Presidencia en sendos comunicados.

Entre las personas jurídicas sancionadas destacan varias empresas de China, un país al que Zelenski ha acusado directamente de estar involucrado en la guerra con el suministro de armamento a Rusia. Desde Pekín han negado unas acusaciones que el presidente ucraniano se ha comprometido a detallar próximamente.

Entre las empresas sancionadas se encuentra Beijin Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd; Rui Jin Machinery Co. Ltd; y Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co Ltd, todas ellas registadas en China. En el citado decreto presidencial no se dan detalles sobre por qué se ha sancionado a estas empresas, que desde ahora no podrán hacer negocios en Ucrania.