Ucrania espera que haya contactos trilaterales con Rusia y EEUU a principios de octubre

El jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Kirkilo Budanov (archivo) - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Oficina Presidencial ucraniana, Kirilo Budanov, ha apuntado que podría haber contactos con formato trilateral con Estados Unidos y Rusia a principios de octubre.

"Es importante que Estados Unidos y Europa participen en las negociaciones", ha afirmado Budanov durante un acto público en Kiev, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

"Los temas principales será el tráfico marítimo en el mar Negro, reducir el número de ataques aéreos sobre objetivos civiles, infraestructura crítica y cosas así", ha explicado.

Budanov se ha reunido con representantes de Alemania, Gunther Sautter; Francia, Emmanuel Bonn; Italia, Fabrizio Saggio, y Reino Unido, Jonathan Powell. "Todo el mundo ha opinado sobre estos temas. Los rusos lo saben perfectamente bien. Ellos también están pensando qué hacer al respecto", ha apuntado.

Budanov ha abogado por "no perder tiempo" y trabajar en una nueva arquitectura de seguridad para Europa, de la que Ucrania sería "parte integral", incluidas sus Fuerzas Armadas.