Ucrania justifica ante India el ataque mortal a un buque en el mar Negro por la guerra con Rusia

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga - Europa Press/Contacto/Marianna Kotyk

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha defendido este jueves en una llamada con su homólogo de India, Subramanyam Jaishankar, que los efectos de la guerra en curso por la invasión de Rusia exceden las fronteras de Ucrania, después de la muerte de un nacional indio en un ataque contra el buque mercante 'Omorfi' en el mar Negro, un suceso que ha provocado la protesta de Nueva Delhi.

"He destacado que las consecuencias de la agresión rusa van mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Al atacar buques civiles en el mar Negro, Rusia socava la libertad de navegación y pone en peligro la seguridad alimentaria mundial", ha señalado Sibiga en redes sociales, donde ha informado de la conversación telefónica con su par indio.

El titular de Exteriores ucraniano ha incidido en que la guerra en curso con Moscú, que ha entrado en su quinto año, "agrava la inestabilidad en los mercados energéticos mundiales, lo que tiene repercusiones para países mucho más allá de nuestra región".

Además, Sibiga ha reafirmado el "compromiso" de Kiev con una paz "integral, justa y duradera", por lo que ha instado al Gobierno indio a "desempeñar un papel activo" en estos esfuerzos.

El contacto entre los dos ministros llega después de que las autoridades de India convocaran este lunes al embajador de Ucrania en el país, Alexander Polishchuk, para protestar por la muerte de un nacional indio en un ataque perpetrado días antes contra el buque mercante 'Omorfi' en el mar Negro.