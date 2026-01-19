Ucrania lanza campaña global de donantes para compra de equipos de electricidad ante oleada de ataques rusos

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una reunión en Kiev. - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha lanzado este lunes una campaña global de donantes para la compra de equipos, electricidad y suministros energéticos en plenos ataques rusos contra la infraestructura energética del país.

"Esta ayuda es urgente. Se destinará a la compra de equipos, electricidad, suministros energéticos y todo tipo de energía directamente para los ucranianos y las comunidades necesitadas. Un pequeño gesto de vuestra solidaridad salvará a familias y niños ucranianos", ha anunciado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, en un mensaje en redes, en el marco de las iniciativas ucranianas para recuperar el sector energético del país.

El titular de Exteriores ha señalado que ha dado "instrucciones" a todas las misiones diplomáticas ucranianas en el extranjero para que "pongan en marcha campañas urgentes de recaudación de fondos", siguiendo el ejemplo de Polonia, donde una iniciativa similar ha logrado 24.000 donaciones.

"Se trata de algo más que simples donaciones: se trata de la sensación de que no estamos solos. Se trata de la convicción de que Rusia no logrará quebrarnos con su terror invernal", ha expuesto, apelando a la comunidad internacional para recabar unidad y "una fuerza aún mayor" a la de Rusia con sus bombardeos.

Kiev trabaja en distintas medidas para reforzar su sector energético y recientemente ha hecho un llamamiento a la celebración de un "Ramstein de Energía" para abordar la "difícil" situación que atraviesa el país debido a los continuos ataques rusos.

De esta forma el Ejecutivo ucraniano busca una iniciativa que recuerde al Grupo de Contacto sobre la Defensa de Ucrania --conocido como Grupo Ramstein, creado en 2023 y que aglutina a 50 países-- para apoyo militar, y mantiene contactos con distintos organismos internacionale de energía.